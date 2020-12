Covid-19, Tottenham-Fulham rinviata: troppi casi per gli ospiti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid-19, Tottenham-Fulham rinviata: arriva l’ufficialità direttamente dalla Premier League. Si tratta del secondo episodio dopo quanto accaduto già con Manchester City-Everton. Tottenham-Fulham, partita in programma stasera alle 19.00, è stata rinviata. A dare l’ufficialità è stata direttamente la federazione calcistica britannica. Il match di Premier League, valido per la 16a giornata, sarà dunque riprogrammato nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)-19,: arriva l’ufficialità direttamente dalla Premier League. Si tratta del secondo episodio dopo quanto accaduto già con Manchester City-Everton., partita in programma stasera alle 19.00, è stata. A dare l’ufficialità è stata direttamente la federazione calcistica britannica. Il match di Premier League, valido per la 16a giornata, sarà dunque riprogrammato nel L'articolo proviene da Inews.it.

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER Covid-19, rinviata Tottenham-Fulham La partita era prevista alle 19 di oggi Troppi casi di positi… - Pall_Gonfiato : #PremierLeague, rinviata #Tottenham-#Fulham per #Covid - frankneapolitan : RT @SkySport: ULTIM'ORA PREMIER Covid-19, rinviata Tottenham-Fulham La partita era prevista alle 19 di oggi Troppi casi di positività nel F… - pws1970 : RT @RSIsport: ????????????????? Altro rinvio in Premier League: positività tra le file del Fulham, salta il derby col Tottenham #PremierLeague #RSI… - RSIsport : ????????????????? Altro rinvio in Premier League: positività tra le file del Fulham, salta il derby col Tottenham… -