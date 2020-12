Covid-19, saresti disponibile a vaccinarti appena possibile? Vota il sondaggio di Orizzonte Scuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sei disponibile a vaccinarti, sì o no? Il dibattito si è fatto vivo con l’avvio della campagna vaccinale. Il calendario prevede le dosi per docenti e ATA non prima della primavera, nel mezzo la riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio per il 50% degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sei, sì o no? Il dibattito si è fatto vivo con l’avvio della campagna vaccinale. Il calendario prevede le dosi per docenti e ATA non prima della primavera, nel mezzo la riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio per il 50% degli studenti. L'articolo .

BeriniRe : @noitre32 @robertodavoli5 Ovvio !!!! Se hai patologie e sei terminale e prendi il covid....sei morto per covid !!!… - FelicePalmieri3 : @SexyRamonaXXX Sei unica anche il covid ta risparmiato xché ci saresti mancata bella e bona auguri di buon anno???????????? - Glenda60483858 : @marcocattaneo Se non ce lo avessero detto dell ‘esistenza Covid, forse manco te ne saresti accorto! - 4Clizia : @AndyPol1966 @Deputatipd @pdnetwork Senza questo governo tu non staresti nemmeno scrivendo saresti morto negando il… - elisabettap38 : RT @ManuPalo67: @riotta BALLISTA ! tieni te saresti un cccciornalista ?? o un'incompetente che non si informa ?? ??#VaccineDay Piano UFFIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid saresti Il dolore per la zia morta di Covid in casa di riposo: «Te ne sei andata e io non potevo essere con te» La Provincia Pavese Covid, positivi dipendenti di un supermarket. "Attivati i protocolli, nessun rischio"

Siena, 30 dicembre 2020 - Una decina di dipendenti di un supermercato a Siena di Unicoop Firenze sono risultati positivi al coronavirus. La notizia dei casi nel negozio, il supermercato Grondaie, è st ...

Girardi (Spallanzani): ecco il meccanismo del nostro vaccino

Roma, 30 dic. (askanews) - Un vaccino anti Covid allo studio all'Istituto Nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma: ci ...

Siena, 30 dicembre 2020 - Una decina di dipendenti di un supermercato a Siena di Unicoop Firenze sono risultati positivi al coronavirus. La notizia dei casi nel negozio, il supermercato Grondaie, è st ...Roma, 30 dic. (askanews) - Un vaccino anti Covid allo studio all'Istituto Nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma: ci ...