Covid-19, saresti disponbile a vaccinarti appena possibile? Vota il sondaggio di Orizzonte Scuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sei disponibile a vaccinarti, sì o no? Il dibattito si è fatto vivo con l’avvio della campagna vaccinale. Il calendario prevede le dosi per docenti e ATA non prima della primavera, nel mezzo la riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio per il 50% degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sei disponibile a, sì o no? Il dibattito si è fatto vivo con l’avvio della campagna vaccinale. Il calendario prevede le dosi per docenti e ATA non prima della primavera, nel mezzo la riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio per il 50% degli studenti. L'articolo .

BeriniRe : @noitre32 @robertodavoli5 Ovvio !!!! Se hai patologie e sei terminale e prendi il covid....sei morto per covid !!!… - FelicePalmieri3 : @SexyRamonaXXX Sei unica anche il covid ta risparmiato xché ci saresti mancata bella e bona auguri di buon anno???????????? - Glenda60483858 : @marcocattaneo Se non ce lo avessero detto dell ‘esistenza Covid, forse manco te ne saresti accorto! - 4Clizia : @AndyPol1966 @Deputatipd @pdnetwork Senza questo governo tu non staresti nemmeno scrivendo saresti morto negando il… - elisabettap38 : RT @ManuPalo67: @riotta BALLISTA ! tieni te saresti un cccciornalista ?? o un'incompetente che non si informa ?? ??#VaccineDay Piano UFFIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid saresti Il dolore per la zia morta di Covid in casa di riposo: «Te ne sei andata e io non potevo essere con te» La Provincia Pavese Sicilia: Task Force Vaccino, in arrivo 55 mila dosi

Atteso per il 31 dicembre un nuovo carico di Vaccini. Sarà distribuito nei centri di somministrazione in tutte le Aziende sanitarie siciliane ...

Luciana Littizzetto si sfoga da Alberto Matano: “Sono stupefatta”

La vita in diretta, Luciana Littizzetto si sfoga con Alberto Matano: "Sono stupefatta da certa gente" E' stata di recente sotto la lente di ingrandimento ...

Atteso per il 31 dicembre un nuovo carico di Vaccini. Sarà distribuito nei centri di somministrazione in tutte le Aziende sanitarie siciliane ...La vita in diretta, Luciana Littizzetto si sfoga con Alberto Matano: "Sono stupefatta da certa gente" E' stata di recente sotto la lente di ingrandimento ...