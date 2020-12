Covid-19, processati al “San Pio” 530 tamponi: 26 rappresentano nuovi casi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 530 tamponi, dei quali 52 risultati positivi. Dei cinquantadue positivi, 26 rappresentano nuovi casi, relativi a 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 26 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 530, dei quali 52 risultati positivi. Dei cinquantadue positivi, 26, relativi a 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 26 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

