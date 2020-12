Covid-19, Germania verso un nuovo prolungamento del lockdown (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Germania si avvia verso una proroga del lockdown, restrizione dovuta visti i contagi da Covid-19 in costante aumento La Germania ha annunciato lockdown totale già due settimane fa, una decina di giorni prima di Natale, fino al 10 gennaio. Una misura rigida necessaria visti i numeri cui stavano andando incontro durante quelle settimane. Non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lasi avviauna proroga del, restrizione dovuta visti i contagi da-19 in costante aumento Laha annunciatototale già due settimane fa, una decina di giorni prima di Natale, fino al 10 gennaio. Una misura rigida necessaria visti i numeri cui stavano andando incontro durante quelle settimane. Non L'articolo proviene da Inews.it.

