Covid-19, domani il via alla campagna di vaccinazione nel Salernitano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione Strategica Aziendale dell’AOU di Salerno, in stretto raccordo con la Regione Campania, dopo l’avvio simbolico effettuato nella giornata di domenica 27 dicembre, ha programmato l’inizio della campagna di vaccinazione Anti Covid-19 che partirà giovedì 31 dicembre, continuando venerdì 1 gennaio 2021, per poi proseguire fino al completamento della profilassi. Saranno vaccinati dapprima gli operatori sanitari maggiormente esposti dei Reparti Covid e del Pronto Soccorso, successivamente tutto il restante personale, come anche gli studenti della Facoltà di Medicina UNISA, gli Specializzandi, nonché gli operatori delle Ditte fornitrici di servizi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione Strategica Aziendale dell’AOU di Salerno, in stretto raccordo con la Regione Campania, dopo l’avvio simbolico effettuato nella giornata di domenica 27 dicembre, ha programmato l’inizio delladiAnti-19 che partirà giovedì 31 dicembre, continuando venerdì 1 gennaio 2021, per poi proseguire fino al completamento della profilassi. Saranno vaccinati dapprima gli operatori sanitari maggiormente esposti dei Repartie del Pronto Soccorso, successivamente tutto il restante personale, come anche gli studenti della Facoltà di Medicina UNISA, gli Specializzandi, nonché gli operatori delle Ditte fornitrici di servizi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no - micheleemiliano : Arrivate in #Puglia le prime 505 dosi di vaccino anti covid. La consegna è prevista alle ore 8 di domani al Policli… - bendellavedova : Domani verrà somministrata la prima dose di vaccino anti COVID: bene. L’Italia ha il più alto tasso di mortalità pe… - guido_ragazzi94 : Vi ringrazio tutti per l'affetto dimostrato sia qui che in privato per esservi sincerati delle mie convinzioni di s… - Pugliacom : #NotiziediPuglia #Puglia L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco informa che la struttura... L'articolo Vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no Sky Tg24 il sindaco di Colle Donati e l'assessore regionale Bezzini donano per la ricerca e contribuiscono alla campagna di Unicoop Firenze

La campagna si pone come raccolta fondi popolare per sostenere i ricercatori del MAD Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale ...

Tag: Punti di Vaccinazione

CATANIA - Saranno consegnati nelle prime ore di domani 31 dicembre, all’Asp di Catania, i vaccini contro il Covid-19 prodotti da Pfizer e BionTech. ...

La campagna si pone come raccolta fondi popolare per sostenere i ricercatori del MAD Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale ...CATANIA - Saranno consegnati nelle prime ore di domani 31 dicembre, all’Asp di Catania, i vaccini contro il Covid-19 prodotti da Pfizer e BionTech. ...