Covid-19, cinque dimessi e un decesso: la situazione al "San Pio" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende il numero dei pazienti ricoverati all'Ospedale "San Pio" di Benevento, cinque le guarigioni ed un decesso legato al Covid-19: questo è quello che emerge dal bollettino informativo del principale nosocomio sannita. Le persone attualmente ricoverate sono 56, di cui 48 sanniti e 8 di altre province; il numero di pazienti dimessi è di 5 (quattro i sanniti), si registra anche un decesso di persona residente nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Non è per nulla serena la situazione riguardante i contagi al covid-19 nei paesi ubicati sui monti Nebrodi. Situazione che desta preoccupazione è quella di San Fratello. Ieri sono stati eseguiti cinqu ...

Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati Covid 30 dicembre in Italia

Milano, 30 dicembre 2020 - La Lombardia si appresta a voltare pagina e a concludere un anno segnato dalla pandemia e dalla lotta dentro e fuori dagli ospedali al Covid-19. Ecco il ...

Non è per nulla serena la situazione riguardante i contagi al covid-19 nei paesi ubicati sui monti Nebrodi. Situazione che desta preoccupazione è quella di San Fratello. Ieri sono stati eseguiti cinqu ...