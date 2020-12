Covid-19 | cala la percentuale dei nuovi positivi in Regione | 48 i decessi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoladeial-19 in Campania, sono infatti 930 iriscontrati nelle ultimi 24 ore su 11.985 tamponi processati. Sono 73 i sintomatici e 857 gli asintomatici. Resta alto il numero dei, 9 nelle ultime 48 ore e 38 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 930 di cui: Asintomatici: 857 Sintomatici: 73Tamponi del giorno: 11.985 Totale: 188.119 Totale tamponi: 2.016.361 ?Deceduti: 47 (*) Totale deceduti: 2.812 Guariti: 1.763 Totale guariti: 107.696 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 38 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ...