Covid-19, bollettino di oggi 30 dicembre: morti, nuovi contagi e dimessi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche oggi l'aggiornamento del Ministero della Sanità e della Protezione Civile sull'epidemia di Covid-19 in Italia. I dati ufficiali e i numeri aggiornati regione per regione nel consueto bollettino del pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020 Covid-19, bollettino di oggi 30 dicembre: gli aggiornamenti sulla pandemia in ItaliaAnche oggi è il momento di analizzare i dati di oggi sull'epidemia da Covid-19 in Italia. Nella giornata di ieri c'è stata un'impennata dei morti, ben 659. Eppure, nel complesso, i numeri continuano a registrare un moderato calo. Resta l'allarme in alcune regioni, soprattutto il Veneto, dove sembrano nascere nuovi focolai.

