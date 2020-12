Covid-19, approvato il vaccino Oxford AstraZeneca: c’è anche la partecipazione dell’Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buone notizie per l’Italia: approvato nel Regno Unito il vaccino per il Covid-19 prodotto da Oxford e AstraZeneca Se il 2020 è stato l’anno del virus e della pandemia, il 2021 sarà l’anno del vaccino e (si spera!) della fine della pandemia. Il farmaco, sperimentato in questi mesi da diverse aziende farmaceutiche, è già stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buone notizie per l’Italia:nel Regno Unito ilper il-19 prodotto daSe il 2020 è stato l’anno del virus e della pandemia, il 2021 sarà l’anno dele (si spera!) della fine della pandemia. Il farmaco, sperimentato in questi mesi da diverse aziende farmaceutiche, è già stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

