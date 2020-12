Cotechino, la ricetta per prepararlo da professionisti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando il freddo chiama, il Cotechino risponde. Succede spesso e volentieri durante le festività invernali, quando parte la caccia alla ricetta perfetta per prepararlo a regola d'arte e portarlo a tavola in compagnia delle lenticchie. O con il purè di patate, o con la mostarda, senza dimenticare salse e salsine varie, capaci di esaltare con le proprie peculiarità tutte le sfumature di questa gloriosa preparazione tipica del Nord Italia. Il suo nome, come si può intuire per assonanza, deriva dalla cotica, la cotenna del maiale che è parte integrante dei suoi ingredienti (tra cui troviamo, solitamente, anche la pancetta e altri tagli suini meno pregiati). Mentre le sue prime apparizioni ufficiali risalgono al Settecento, in testi come La Salameide, il poemetto di Antonio Frizzi in cui si parla appunto del Cotechino e del ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando il freddo chiama, ilrisponde. Succede spesso e volentieri durante le festività invernali, quando parte la caccia allaperfetta pera regola d'arte e portarlo a tavola in compagnia delle lenticchie. O con il purè di patate, o con la mostarda, senza dimenticare salse e salsine varie, capaci di esaltare con le proprie peculiarità tutte le sfumature di questa gloriosa preparazione tipica del Nord Italia. Il suo nome, come si può intuire per assonanza, deriva dalla cotica, la cotenna del maiale che è parte integrante dei suoi ingredienti (tra cui troviamo, solitamente, anche la pancetta e altri tagli suini meno pregiati). Mentre le sue prime apparizioni ufficiali risalgono al Settecento, in testi come La Salameide, il poemetto di Antonio Frizzi in cui si parla appunto dele del ...

