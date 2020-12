Cosa metteranno in tavola gli italiani per il cenone di Capodanno in zona rossa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - La spesa per il cenone di fine anno scende a 65 euro in media a famiglia, con un crollo del 32% rispetto allo scorso anno soprattutto per effetto delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid con la chiusura forzata di ristoranti, pizzerie e agriturismi ma anche l'addio alle feste private ed ai tradizionali veglioni. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in vista del Capodanno per il quale si stima che la quasi totalità degli italiani (94%) ha deciso di consumare il cenone nelle proprie case, per una media complessiva a tavola di meno di 4 persone (3,7) contro le 9 dello scorso anno. Una scelta obbligata dall'istituzione della zona rossa in tutto il Paese, anche se c'è una minoranza di 3 milioni di cittadini (6%) che – sottolinea la Coldiretti – ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - La spesa per ildi fine anno scende a 65 euro in media a famiglia, con un crollo del 32% rispetto allo scorso anno soprattutto per effetto delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid con la chiusura forzata di ristoranti, pizzerie e agriturismi ma anche l'addio alle feste private ed ai tradizionali veglioni. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in vista delper il quale si stima che la quasi totalità degli(94%) ha deciso di consumare ilnelle proprie case, per una media complessiva adi meno di 4 persone (3,7) contro le 9 dello scorso anno. Una scelta obbligata dall'istituzione dellain tutto il Paese, anche se c'è una minoranza di 3 milioni di cittadini (6%) che – sottolinea la Coldiretti – ...

Assieme stanno capitanando la campagna per mettere qualcosa da mangiare sulla tavola dei meno ... sono cresciuti in condizioni di estrema povertà. «So cosa si prova a restare affamati - ha raccontato ...

