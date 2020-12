Cosa ha detto Giuseppe Conte sul piano vaccinale italiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante la sua conferenza stampa di fine anno, in diretta da villa Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di alcuni dettagli sul piano vaccinale anti Covid-19, appena avviato in Italia in occasione del V-Day europeo del 27 dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=M2JuG03s4Yk Interrogato sulle priorità e sulle soglie minime da raggiungere gradualmente nel corso del 2021 per immunizzare la popolazione, Conte ha illustrato alcuni dettagli tecnici “già anticipati dal commissario straordinario Domenico Arcuri e dal ministro della Salute Roberto Speranza”. Con il V-Day, che il premier ha definito un “fatto concreto ma anche molto simbolico” per l’Ue, sono state consegnate all’Italia 9.750 dosi iniziali di vaccino Pfizer-BioNTech. Con altre 470mila dosi fornite a settimana, entro fine ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante la sua conferenza stampa di fine anno, in diretta da villa Madama, il presidente del Consiglioha parlato di alcuni dettagli sulanti Covid-19, appena avviato in Italia in occasione del V-Day europeo del 27 dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=M2JuG03s4Yk Interrogato sulle priorità e sulle soglie minime da raggiungere gradualmente nel corso del 2021 per immunizzare la popolazione,ha illustrato alcuni dettagli tecnici “già anticipati dal commissario straordinario Domenico Arcuri e dal ministro della Salute Roberto Speranza”. Con il V-Day, che il premier ha definito un “fatto concreto ma anche molto simbolico” per l’Ue, sono state consegnate all’Italia 9.750 dosi iniziali di vaccino Pfizer-BioNTech. Con altre 470mila dosi fornite a settimana, entro fine ...

