Cosa dicono i dati delle sale cinematografiche nel 2020? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ tantissimo che non vado al cinema, mi accontento di alcune piattaforme streaming a pagamento, ma non è la stessa Cosa. Ti manca la magia del grande schermo, qulla piacevole abitudine che rendeva speciale una serata e la voglia di sapere come sarebbe stato quel film. Questo purtroppo è diventato un problema mondiale. L’attuale crisi sanitaria e la conseguente chiusura della stragrande maggioranza delle sale cinematografiche, ha portato il settore in netta crisi. e i dati lo confermano. CINETEL, società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, anticipa i primi risultati del mercato del cinema in sala nel 2020, sottolineandone l’esito negativo determinato dall’emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura delle sale per più di 5 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ tantissimo che non vado al cinema, mi accontento di alcune piattaforme streaming a pagamento, ma non è la stessa. Ti manca la magia del grande schermo, qulla piacevole abitudine che rendeva speciale una serata e la voglia di sapere come sarebbe stato quel film. Questo purtroppo è diventato un problema mondiale. L’attuale crisi sanitaria e la conseguente chiusura della stragrande maggioranza, ha portato il settore in netta crisi. e ilo confermano. CINETEL, società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, anticipa i primi risultati del mercato del cinema in sala nel, sottolineandone l’esito negativo determinato dall’emergenza sanitaria che ha imposto la chiusuraper più di 5 ...

garbugli_la : RT @stebaraz: @GiacomoRisitano @matteorenzi @ItaliaViva Credo che stiano partorendo un documento che verrà poi presentato. La cosa che mi f… - luigicava2005 : RT @ilvocio: Sbraitano 'Non mi #vaccino perché non mi dicono cosa c'è dentro'. Come se, dall'alto della loro 5° elementare (serale), legge… - FranzvonFlach90 : @talombra Non ho ancora letto, cosa dicono? - Mario02598975 : @MoTeo80 @OpheliaNym @LeibaParsec @InMonsterland @OGiannino @PietroIchino A parte che ripetono tutti che pure se ti… - dyliane1 : @riccardocornolt @dDinoPirri Ecco cosa dicono 'gli enti' non sanno rispondere né alle domande più banali. Buona for… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicono Cosa dicono le stelle per il 30 dicembre L'Unione Sarda.it VIDEO | Conte: “Ho una prospettiva di legislatura”. E a Renzi manda un messaggio: “O fiducia o vado in Parlamento”

Conte durante la conferenza ha voluto scacciare il fantasma della caduta di governo, “ho una prospettiva di fine legislatura”, ha detto; certo, non ...

Sedriano, mega focolaio Covid all'asilo: rabbia dei genitori

Sedriano (Milano), 30 dicembre 2020 - Mamme infuriate e caos sulle chat di gruppo della scuola materna Gianni Rodari di Sedriano: è il risultato, ampiamente prevedibile, della comunicazione della chiu ...

Conte durante la conferenza ha voluto scacciare il fantasma della caduta di governo, “ho una prospettiva di fine legislatura”, ha detto; certo, non ...Sedriano (Milano), 30 dicembre 2020 - Mamme infuriate e caos sulle chat di gruppo della scuola materna Gianni Rodari di Sedriano: è il risultato, ampiamente prevedibile, della comunicazione della chiu ...