Coronavirus, vaccinati quasi 10 mila italiani. In arrivo altre dosi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo tre giorni dal V Day del 27 dicembre, in Italia ha preso al via oggi il programma di vaccinazioni di massa contro il Coronavirus. Secondo una nota inviata dall’ufficio stampa del commissario straordinario all’emergenza, alle ore 19 del 30 dicembre sono 9.803 le persone che hanno già ricevuto la loro dose di vaccino, un dato oltre il 100% delle 9.750 fiale distribuite. Come spiegato dall’Agenzia italiana del farmaco è infatti possibile ottenere almeno 6 dosi da ogni flaconcino del vaccino Pfizer-Biontech: da ogni fiala è possibile quindi ricavare una dose in più rispetto alle cinque inizialmente previste e indicate dal produttore, usando il siero che resta in ogni fiala grazie a una modalità approvata negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, l’ente a stelle e strisce che si occupa di farmaci. E grazie alle siringhe di precisione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo tre giorni dal V Day del 27 dicembre, in Italia ha preso al via oggi il programma di vaccinazioni di massa contro il. Secondo una nota inviata dall’ufficio stampa del commissario straordinario all’emergenza, alle ore 19 del 30 dicembre sono 9.803 le persone che hanno già ricevuto la loro dose di vaccino, un dato oltre il 100% delle 9.750 fiale distribuite. Come spiegato dall’Agenzia italiana del farmaco è infatti possibile ottenere almeno 6da ogni flaconcino del vaccino Pfizer-Biontech: da ogni fiala è possibile quindi ricavare una dose in più rispetto alle cinque inizialmente previste e indicate dal produttore, usando il siero che resta in ogni fiala grazie a una modalità approvata negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, l’ente a stelle e strisce che si occupa di farmaci. E grazie alle siringhe di precisione ...

