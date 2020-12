Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 30 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 30 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 30 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 30 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 16.202 Tamponi eseguiti: 169.045 Nuovi decessi: 575 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-21)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.528 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-96) Attualmente ricoverati ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 302020. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 30L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 302020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 16.202 Tamponi eseguiti: 169.045 Nuovi decessi: 575 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-21)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.528 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-96) Attualmente ricoverati ...

fanpage : #VaccinoCovid, a Cuba pronti due vaccini, entro metà del 2021 saranno inoculati a tutta la popolazione - RaiNews : Stando all'Istituto, in Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria co… - fanpage : Galli (Sacco): “Domenica mi vaccino contro il Coronavirus” - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono 16.202 i nuovi casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 169.045 #tamponi con il tasso di #positività che s… - simcopter : RT @ultimenotizie: Gli Stati uniti hanno registrato un nuovo record di morti per #coronavirus, 3.725 in un solo giorno, il dato più alto da… -