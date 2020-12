Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Il governo francese per ora esclude un nuovo lockdown (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora circa 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel mondo. Dagli Stati Uniti all’Europa – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – sta prendendo avvio in questi giorni la campagna vaccinale. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. ? Coronavirus, ultime notizie DAL mondo: LA DIRETTA Ore 07.00 – Il governo francese per ora esclude ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– La pandemia diha provocato finora circa 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel. Dagli Stati Uniti all’Europa – Italia compresa (qui lesul Covid dall’Italia) – sta prendendo avvio in questi giorni la campagna vaccinale. Di seguito tutte le news dalsuldi oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. ?DAL: LA DIRETTA Ore 07.00 – Ilper ora...

fattoquotidiano : COVID IN ITALIA Cala visibilmente, per il secondo giorno consecutivo, il rapporto tra i nuovi contagi da coronavir… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 29.12. Attualmente, si contano 442'481 casi confermati in laboratorio, 4'197 in… - rtl1025 : ?? Sono 11.212 i nuovi casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le #vittime. 128.740 i #tamponi effe… - tusciaweb : Nessun morto nella Tuscia, non succedeva da oltre due mesi Viterbo - Coronavirus, nelle ultime 24 ore nessuna vitt… - infoitinterno : Coronavirus in Fvg, 685 nuovi casi nelle ultime 24 ore -