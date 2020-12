Coronavirus: Sileri, 'in Manovra risorse per assumere 15mila vaccinatori' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Per la campagna vaccinale" anti-Covid, "nella Manovra sono state inserite risorse per l'assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari anche stranieri, come da me più volte auspicato. Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l'indennità del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia e 10 milioni per la stessa finalità presso gli studi dei pediatri di libera scelta". Lo dichiara il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, dopo il via libera definitivo alla Legge di Bilancio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Per la campagna vaccinale" anti-Covid, "nellasono state inseriteper l'assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari anche stranieri, come da me più volte auspicato. Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l'indennità del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia e 10 milioni per la stessa finalità presso gli studi dei pediatri di libera scelta". Lo dichiara il viceministro alla Salute, Pierpaolo, dopo il via libera definitivo alla Legge di Bilancio.

