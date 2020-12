(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 1.084 icontagi registrati insu 8.497 tamponi effettuati.Italia, ildel 30: 16.202, 575 decessiQuesto è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 30. Con iil totale dei contagiati è di 33.387 (32.136 in isolamento domiciliare). In terapia intensiva i pazienti sono 166 (-3), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1085 (-8). Sono invece 1.077 i pazienti. Sipurtroppo 29 vittime.Icittà per cittàPalermo 292, Catania 251, Messina 232, ...

Regione_Sicilia : In diretta dall'ospedale Civico di #Palermo la prima somministrazione del vaccino anti #Covid19 -… - Regione_Sicilia : L’arrivo delle prime dosi del vaccino anti #Covid19 destinate alla #Sicilia all'@AeroportoPa #Vaxday #Palermo… - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra 30/12/2020: corsa a undici - Veneto, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Piemon… - NewSicilia : Giornata importante per la Sicilia che si appresta a ricevere una massiccia dose di vaccino anti Covid #Newsicilia - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 dicembre 2020: si registrano 1.084 nuovi casi, 1.077 i guariti… -

