CORONAVIRUS SICILIA | AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19

Regione_Sicilia : In diretta dall'ospedale Civico di #Palermo la prima somministrazione del vaccino anti #Covid19 -… - Regione_Sicilia : L’arrivo delle prime dosi del vaccino anti #Covid19 destinate alla #Sicilia all'@AeroportoPa #Vaxday #Palermo… - Tp24it : Coronavirus, tornano a salire i contagi nel trapanese e in Sicilia. Vaccinati 8mila italiani - Tp24it : Coronavirus, Totò Cuffaro: 'Ho avuto paura di morire' - Tp24it : Coronavirus, su i positivi nel Trapanese. Mazara (300) e Marsala (279) le più contagiate. Sette i decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS SICILIA

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente in carica della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha depositato la sua candidatura per il rinnovo dei vertici della terza serie calcistica italiana, che si svolgerà nell’A ...Negli USA un infermiere è risultato positivo al Covid-19 dopo avere ricevuto il vaccino di Pfizer. Un esperto ha spiegato che può succedere per due motivi. San Diego, Stati Uniti […] L'articolo Inferm ...