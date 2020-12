Coronavirus, Ricciardi: 'Le misure restano per tutto il 2021' | Negli Usa mai tanti morti come a dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'L'inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal Covid: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'L'inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal Covid: perilleresteranno uguali ad adesso, dal distanziamento ...

MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Misure restrittive restano per tutto il 2021' #coronavirus - massimosab : RT @gabrillasarti2: È ora di scendere in strada senza maskerine ! Coronavirus Italia, Ricciardi: 'Le misure restano per tutto il 2021. Vac… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Ricciardi: 'Se avremo la certezza che il vaccino ha un'efficacia protettiva per un tempo prolungato, si p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Ricciardi: 'Se avremo la certezza che il vaccino ha un'efficacia protettiva per un tempo prolungato, si p… - maurogab1 : RT @gabrillasarti2: È ora di scendere in strada senza maskerine ! Coronavirus Italia, Ricciardi: 'Le misure restano per tutto il 2021. Vac… -