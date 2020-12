Coronavirus | report Iss | preoccupa situazione Calabria | Liguria e Veneto | servono provvedimenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Le Regionihanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2. Questo desta particolarezione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività come descritto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732. È quanto rimarcano gli esperti nella bozza del monitoraggio della cabina di regia dell'Iss-ministero della Salute, per il periodo di riferimento 22-27 dicembre, in possesso dell'Adnkronos Salute.