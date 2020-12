Coronavirus, Regno Unito approva vaccino Astrazeneca/Oxford (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS / Alliance News) – Il vaccino Covid-19 di Astrazeneca/Oxford è stato approvato per la fornitura di emergenza nel Regno Unito, con le prime dosi verranno rilasciate in giornata rilasciate in modo per l’avvio delle vaccinazioni all’inizio del nuovo anno. L’Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha fornito l’autorizzazione per la fornitura del vaccino, “per l’immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni”, si legge in una nota. L’autorizzazione raccomanda due dosi somministrate con un intervallo compreso tra quattro e 12 settimane. “Questo regime si è dimostrato sicuro ed efficace negli studi clinici nel prevenire il Covid-19 sintomatico, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 14 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS / Alliance News) – IlCovid-19 diè statoto per la fornitura di emergenza nel, con le prime dosi verranno rilasciate in giornata rilasciate in modo per l’avvio delle vaccinazioni all’inizio del nuovo anno. L’Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha fornito l’autorizzazione per la fornitura del, “per l’immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni”, si legge in una nota. L’autorizzazione raccomanda due dosi somministrate con un intervallo compreso tra quattro e 12 settimane. “Questo regime si è dimostrato sicuro ed efficace negli studi clinici nel prevenire il Covid-19 sintomatico, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 14 ...

