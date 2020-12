Coronavirus, Puglia l’indice Rt è ancora troppo alto, dal 7 gennaio sarà zona arancione? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ancora qualche giorno e i tecnici del governo Conte dovranno studiare i parametri a loro disposizione per decidere quali saranno le regioni a ritornare in zona gialla e quali no. A rischio grosso di declassamento sono due regioni su tutte: la Puglia e il Veneto. A preoccupare in Puglia sono il numero di contagi ancora troppo elevato, il numero di ricoveri in terapia intensiva e l’indice rt ancora molto alto. I dati in controtendenza della Puglia preoccupano non poco. Soprattutto, nel mirino degli esperti resta la provincia di Bari con un numero di ricoverati in terapia intensiva ancora troppo alto. Secondo i dati della settimana dal 14 al 20 dicembre la ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)qualche giorno e i tecnici del governo Conte dovranno studiare i parametri a loro disposizione per decidere quali saranno le regioni a ritornare ingialla e quali no. A rischio grosso di declassamento sono due regioni su tutte: lae il Veneto. A preoccupare insono il numero di contagielevato, il numero di ricoveri in terapia intensiva ertmolto. I dati in controtendenza dellapreoccupano non poco. Soprattutto, nel mirino degli esperti resta la provincia di Bari con un numero di ricoverati in terapia intensiva. Secondo i dati della settimana dal 14 al 20 dicembre la ...

