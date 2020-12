Coronavirus, picco di morti in Germania: sono oltre mille. La nuova variante dietro l’aumento dei contagi nel Regno Unito (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Germania EPA/HAYOUNG JEON Berlino, Germania, 12 dicembre 2020Per la prima volta superati i mille morti Impennata di morti legate alla Covid-19 in Germania. Nelle ultime 24 ore, Berlino ha segnalato oltre 1.129 decessi: un picco mai registrato prima nel Paese, che ha sempre mantenuto una più bassa mortalità rispetto all’Italia. L’ultimo record era stato raggiunto la scorsa settimana, quando le nuove morti erano state 962. A darne la notizia sono state le autorità sanitare dell’Istituto Robert Koch, l’importante ente nazionale che si è occupato dell’epidemia sul territorio fin dal suo arrivo in Germania. A oggi, 30 dicembre, il numero complessivo di decessi sale a oltre 32 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020)EPA/HAYOUNG JEON Berlino,, 12 dicembre 2020Per la prima volta superati iImpennata dilegate alla Covid-19 in. Nelle ultime 24 ore, Berlino ha segnalato1.129 decessi: unmai registrato prima nel Paese, che ha sempre mantenuto una più bassa mortalità rispetto all’Italia. L’ultimo record era stato raggiunto la scorsa settimana, quando le nuoveerano state 962. A darne la notiziastate le autorità sanitare dell’Istituto Robert Koch, l’importante ente nazionale che si è occupato dell’epidemia sul territorio fin dal suo arrivo in. A oggi, 30 dicembre, il numero complessivo di decessi sale a32 ...

