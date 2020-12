Coronavirus, picco di morti anche nel Regno Unito: quasi mille. Usa, morto un deputato appena eletto: aveva 41 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Regno Unito EPA/Facundo Arrizabalaga Il St Thomas’ hospital a Londra, 30 dicembre 2020. 981 vittime in un giorno Nel Regno Unito si registra un nuovo record nel numero di vittime positive a Covid-19 in 24 ore: sono secondo i dati del governo 981. Si registrano anche altri 50.023 contagi, poco meno del record di ieri, mentre ci si interroga sugli effetti della variante del virus scoperta in Inghilterra e in grado di contagiare ancora più velocemente la popolazione, tanto da provocare una nuova pressione sul sistema sanitario. Matt Hancock, ministro della Salute britannico, ha deciso di applicare anche alle Midlands e ad altre zone le più stringenti misure da lockdown che interessano già la capitale, Londra, e più di metà dei cittadini ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020)EPA/Facundo Arrizabalaga Il St Thomas’ hospital a Londra, 30 dicembre 2020. 981 vittime in un giorno Nelsi registra un nuovo record nel numero di vittime positive a Covid-19 in 24 ore: sono secondo i dati del governo 981. Si registranoaltri 50.023 contagi, poco meno del record di ieri, mentre ci si interroga sugli effetti della variante del virus scoperta in Inghilterra e in grado di contagiare ancora più velocemente la popolazione, tanto da provocare una nuova pressione sul sistema sanitario. Matt Hancock, ministro della Salute britco, ha deciso di applicarealle Midlands e ad altre zone le più stringenti misure da lockdown che interessano già la capitale, Londra, e più di metà dei cittadini ...

Secondo i dati resi noti dal governo, in Gran Bretagna è stato registrato un nuovo picco di decessi da Covid-19: 981 in 24 ore. Sono invece 50.023 i nuovi casi, dato in leggero calo rispetto ai 53.135 ...

