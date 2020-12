Coronavirus, nuova crescita dei contagi ma decessi in calo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Tornano a crescere in modo più marcato i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovi contagi contro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Tornano a crescere in modo più marcato i casi diin Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovicontro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche ...

Corriere : La nuova variante italiana di Coronavirus (simile a quella inglese) che circola da agosto - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cdc Africa: 'Nuova variante rintracciata in Nigeria' #nigeria - ilVizzarro : Coronavirus, nuova impennata dei contagi in Calabria: +449 positivi #calabria #calabrianotizie #coronavirus… - QdSit : Coronavirus, nuova crescita dei contagi ma decessi in calo #qds #qdsnotizie - Notiziedi_it : Coronavirus, nuova crescita dei contagi ma decessi in calo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova crescita dei contagi ma decessi in calo Quotidiano di Sicilia Coronavirus: Lombardia, 1.673 nuovi positivi, quasi 24mila tamponi

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi positivi in Lombardia sono 1.673, di cui 112 'debolmente positivi'. Lo rende noto la Regione Lombardia nel ...

Coronavirus, Regione Lazio: nuovo aumento della cassa integrazione

Anche nel Lazio, in concomitanza con la seconda ondata della pandemia, e’ tornato a crescere il ricorso alla Cassa Integrazione”. Cosi’ hanno commentato i dati dell’Osservatorio Covid-19 del Centro St ...

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi positivi in Lombardia sono 1.673, di cui 112 'debolmente positivi'. Lo rende noto la Regione Lombardia nel ...Anche nel Lazio, in concomitanza con la seconda ondata della pandemia, e’ tornato a crescere il ricorso alla Cassa Integrazione”. Cosi’ hanno commentato i dati dell’Osservatorio Covid-19 del Centro St ...