ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere in modo più marcato i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovi contagi contro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche l'incremento dei tamponi, oggi a quota 169.045, che determina un rapporto tamponi/positivi in leggera crescita rispetto a ieri attestandosi al 9,5%. Calano i morti: sono infatti 575 i decessi, rispetto ai 659 registrati ieri. E' quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute. In flessione gli attualmente positivi a quota 564.395 (-4.333). In 538.301 si trovano in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.960. Sul fronte ospedaliero anche oggi si evidenzia un nuovo calo dei ricoveri anche se più contenuto rispetto agli ultimi giorni: i pazienti ricoverati sono 23.566, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova crescita dei contagi ma decessi in calo Quotidiano del Sud Covid: Marche, 530 ricoverati (+4), 23 degenti dimessi

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - Quattro ricoverati in più nelle Marche per Covid-19 nelle ultime 24ore: sono passati da 526 a 530. E' aumentato il numero di degenti in Terapia intensiva (62, +1) e Semintens ...

Coronavirus, 1084 nuovi casi in Piemonte

La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1084 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 215 dopo test antigenico), pa ...

