Coronavirus, nuova crescita dei contagi ma decessi in calo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere in modo più marcato i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovi contagi contro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche l’incremento dei tamponi, oggi a quota 169.045, che determina un rapporto tamponi/positivi in leggera crescita rispetto a ieri attestandosi al 9,5%. Calano i morti: sono infatti 575 i decessi, rispetto ai 659 registrati ieri. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute. In flessione gli attualmente positivi a quota 564.395 (-4.333). In 538.301 si trovano in isolamento domiciliare.I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.960. Sul fronte ospedaliero anche oggi si evidenzia un nuovo calo dei ricoveri anche se più contenuto rispetto agli ultimi giorni: i pazienti ricoverati sono 23.566, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere in modo più marcato i casi diin Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovicontro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche l’incremento dei tamponi, oggi a quota 169.045, che determina un rapporto tamponi/positivi in leggerarispetto a ieri attestandosi al 9,5%. Calano i morti: sono infatti 575 i, rispetto ai 659 registrati ieri. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute. In flessione gli attualmente positivi a quota 564.395 (-4.333). In 538.301 si trovano in isolamento domiciliare.I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.960. Sul fronte ospedaliero anche oggi si evidenzia un nuovodei ricoveri anche se più contenuto rispetto agli ultimi giorni: i pazienti ricoverati sono 23.566, ...

