Coronavirus: Meloni, 'Conte per rispetto priorità vaccino, ma su De Luca tace' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Oggi nella conferenza stampa di fine anno Conte ha detto che farebbe subito il vaccino anti-Covid, ma che preferisce rispettare le priorità e lo farà dopo operatori sanitari, residenti Rsa, ultra 80enni, persone tra 70 e 80 anni, i malati cronici. È giusto perché tutti, a partire da chi rappresenta le Istituzioni, deve aspettare il proprio turno nella campagna di profilassi e fugare ogni dubbio di avere corsie preferenziali e privilegi". Così dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "La domanda che poniamo ancora una volta, e che in quasi tre ore di conferenza stampa avrebbe meritato una risposta, è sempre la stessa: perché il Presidente della Regione Campania De Luca è stato vaccinato subito e prima delle altre "priorità" ribadite oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Oggi nella conferenza stampa di fine annoha detto che farebbe subito ilanti-Covid, ma che preferisce rispettare lee lo farà dopo operatori sanitari, residenti Rsa, ultra 80enni, persone tra 70 e 80 anni, i malati cronici. È giusto perché tutti, a partire da chi rappresenta le Istituzioni, deve aspettare il proprio turno nella campagna di profilassi e fugare ogni dubbio di avere corsie preferenziali e privilegi". Così dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. "La domanda che poniamo ancora una volta, e che in quasi tre ore di conferenza stampa avrebbe meritato una risposta, è sempre la stessa: perché il Presidente della Regione Campania Deè stato vaccinato subito e prima delle altre "" ribadite oggi ...

TV7Benevento : Coronavirus: Meloni, 'Conte per rispetto priorità vaccino, ma su De Luca tace'... - icemastromatteo : RT @Lanf040264: #ClaudiaAlivernini dopo gli insulti #novax: 'non mi aspettavo tanto odio e veleno'. I seguaci acritici e decerebrati di #S… - Failbetter6 : RT @Lanf040264: #ClaudiaAlivernini dopo gli insulti #novax: 'non mi aspettavo tanto odio e veleno'. I seguaci acritici e decerebrati di #S… - Lanf040264 : #ClaudiaAlivernini dopo gli insulti #novax: 'non mi aspettavo tanto odio e veleno'. I seguaci acritici e decerebra… - atweempoperso : Italia Oggi: 'In Italia sono state registrate già 13 mutazioni del Coronavirus'. Ma sempre meno di quelle di Matte… -