**Coronavirus: M5s, 'Castiello positivo, ricoverato in ospedale'** (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – "Il nostro Francesco Castiello è risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato in ospedale. A Francesco i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Siamo tutti con te, non mollare!". Lo scrive il M5s del Senato sul suo profilo Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

