Coronavirus, l'unico risultato del governo? Guerra tra italiani: sarà un tutti contro tutti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Usciremo dal Covid, se ne usciremo, l'un contro l'altro armati. Altro che tutti più buoni. Il blocco delle attività economiche ha accentuato le differenze fra Continenti, fra Stati e perfino all'interno della stessa Nazione, ampliando divari e criticità pre-esistenti a livello infrastrutturale, sanitario, educativo, sociale. Non solo la Cina sarà il Paese che prima e meglio uscirà dalla crisi, superando nel 2028, con 5 anni di anticipo rispetto al previsto, il tasso di crescita dell'economia degli Stati Uniti, ma anche in Europa la ripresa andrà a velocità diverse e in Italia sono già aumentate le disparità Nord-Sud. Reazioni così disomogenee derivano dalle misure prese dai governi per contrastare la pandemia a livello sanitario. E il nuovo mondo si divide tra chi ha adottato regole più rigorose e senza deroghe, come ...

