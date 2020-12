Coronavirus: Lombardia, anche in 2021 esenzione ticket per chi si è ammalato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - "Chi ha avuto il Covid continuerà a non pagare il ticket per esami e visite di accertamento dovute alla malattia. La Giunta regionale, infatti, ha approvato oggi il rinnovo dell'esenzione con codice D97 per tutto il 2021". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "L'agevolazione comprende le attività di Follow Up post Covid - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - quali, in particolare, le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici ad esse collegate. Sono inclusi anche i colloqui psicologici/clinici particolarmente importanti per molte persone colpite da Coronavirus". Il beneficio era stato introdotto il mese di giugno scorso e rinnovato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - "Chi ha avuto il Covid continuerà a non pagare ilper esami e visite di accertamento dovute alla malattia. La Giunta regionale, infatti, ha approvato oggi il rinnovo dell'con codice D97 per tutto il". Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio Fontana. "L'agevolazione comprende le attività di Follow Up post Covid - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - quali, in particolare, le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici ad esse collegate. Sono inclusii colloqui psicologici/clinici particolarmente importanti per molte persone colpite da". Il beneficio era stato introdotto il mese di giugno scorso e rinnovato il ...

