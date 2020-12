Coronavirus | le news Via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca LIVE

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il viaè arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA). E' il secondoad essere approvato nell'isola dopo quello della Pfizer. In Italia 11.212 nuovi contagiati e 659 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri annuncia: “Già vaccinati oltre 8mila italiani”, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuite. Arrivati in Italia i sei aerei con le dosi Pfizer

fucecchio. Meno di venti tamponi positivi in una settimana. A Fucecchio non accadeva dalla prima settimana di ottobre. E da allora i casi sono stati circa 900, con un picco di 141 tra il 25 e il 30 ot ...Infermiera positiva al coronavirus un giorno dopo aver ricevuto la sua prima dose di vaccino Pfizer: accade in Spagna, dove la donna che faceva parte del team impegnato da ...