Coronavirus | le news Via libera in GB a vaccino AstraZeneca Tra poco il bollettino LIVE

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Attesa per il report sui contagi giornalieri. Ok alarrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA). Dopo quello della Pfizer è il secondoad essere approvato nell'isola, che inizierà a somministrarlo dal 4 gennaio. In Italia 11.212 nuovi contagiati e 659 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri annuncia: “Già vaccinati oltre 8mila italiani”, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuite. Arrivati in Italia i sei aerei con le dosi Pfizer