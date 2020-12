Coronavirus, le news. L’epidemia torna a crescere, da domani tutta Italia è rossa. LIVE (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 11.212 nuovi contagiati e 659 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri annuncia: “Già vaccinati oltre 8mila Italiani”, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuite. Attesa per l'arrivo di sei aerei con le dosi Pfizer. Da ogni flaconcino di vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech è possibile ottenere 6 dosi e non 5: a precisarlo è l'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 11.212 nuovi contagiati e 659 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri annuncia: “Già vaccinati oltre 8milani”, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuite. Attesa per l'arrivo di sei aerei con le dosi Pfizer. Da ogni flaconcino di vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech è possibile ottenere 6 dosi e non 5: a precisarlo è l'Agenziana del farmaco (Aifa)

