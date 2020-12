Coronavirus, le news. Il bollettino: 16.202 contagi su 169.045 tamponi, 575 decessi. LIVE (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-21, ora 2.528) e dei ricoveri ordinari (-96, 23.566). Il tasso positivi/test sale al 9,5%. Iss, bozza report settimanale: epidemia resta grave, Rt sale a 0.93, tre regioni sopra a 1. Via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca. Arcuri annuncia: “Già vaccinati oltre 8mila italiani”. Arrivati in Italia i sei aerei con le dosi Pfizer. Da domani scatta la zona rossa. Germania verso il prolungamento del lockdown Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-21, ora 2.528) e dei ricoveri ordinari (-96, 23.566). Il tasso positivi/test sale al 9,5%. Iss, bozza report settimanale: epidemia resta grave, Rt sale a 0.93, tre regioni sopra a 1. Via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca. Arcuri annuncia: “Già vaccinati oltre 8mila italiani”. Arrivati in Italia i sei aerei con le dosi Pfizer. Da domani scatta la zona rossa. Germania verso il prolungamento del lockdown

repubblica : Coronavirus, insulti sui social alla prima vaccinata. L'infermiera costretta a chiudere i suoi profili - vaticannews_it : #30dicembre pubblicato il Rapporto dell'@AgenziaFides sugli operatori pastorali morti nel 2020. La lista presenta… - LaStampa : Per ora non si conosce ancora il piano vaccinale destinato alla popolazione, si devono attendere le linee guida del… - cris_strega : RT @tempoweb: Il commissario #Arcuri scivola anche sulle cose banali. Dalle “sirighe” alle date sbaglia in ogni bando #vaccino #governo #co… - aldoceccarelli : Il #cyberbullismo ai tempi del #coronavirus -