Coronavirus, l'analisi settimanale dell'Ausl: ancora 'livello rosso', lieve calo dei ricoveri in Romagna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Se i ricoveri da covid-19 non caleranno, non riusciremo a mantenere il livello delle prestazioni extra-covid che abbiamo adesso'. E' il monito del direttore sanitario dell'Ausl Romagna Mattia Altini, ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Se ida covid-19 non caleranno, non riusciremo a mantenere ile prestazioni extra-covid che abbiamo adesso'. E' il monito del direttore sanitarioMattia Altini, ...

giobandnere : RT @IlariaBifarini: Eccolo qui, il mio nuovo libro! La crisi del coronavirus rappresenta il pretesto per attuare il Grande Reset, un piano… - Gaetanomast : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #30dicembre ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle ottenu… - infoitinterno : Coronavirus, l'analisi settimanale dell'Ausl: ancora 'livello rosso', lieve calo dei ricoveri in Romagna - folucar : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #30dicembre ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle ottenu… - AndreaStair : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #30dicembre ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle ottenu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus analisi Coronavirus, l'analisi settimanale dell'Ausl: ancora "livello rosso", lieve calo dei ricoveri in Romagna ForlìToday Lavoro, denunce infortuni in calo ma più morti

ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e novembre sono state 492.150, in diminuzione di quasi 99 mila casi rispetto alle 590.679 dei primi 11 mesi d ...

Coronavirus, in Regno Unito via libera al vaccino Oxford-AstraZeneca

Via libera nel Regno Unito al vaccino Oxford-AstraZeneca contro il coronavirus per l'immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni. L'ok è arrivato dall'Agenzia di regolamentazi ...

ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e novembre sono state 492.150, in diminuzione di quasi 99 mila casi rispetto alle 590.679 dei primi 11 mesi d ...Via libera nel Regno Unito al vaccino Oxford-AstraZeneca contro il coronavirus per l'immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni. L'ok è arrivato dall'Agenzia di regolamentazi ...