Coronavirus Italia, il bollettino del 30 dicembre: 16.202 nuovi casi, 575 decessi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 16.202 i nuovi casi di Coronavirus, e 575 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 16.202 (ieri 11.212) casi testati: 63.748 Tamponi (diagnostici e di controllo): 169.045 (ieri 128.740) Attualmente positivi: 564.395 (ieri 568.728) Ricoverati: 23.566, -96 (ieri 23.662) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.528, -21, 175 nuovi (ieri 2.549, 256 nuovi) Totale casi positivi: 2.083.689 Deceduti: 73.604 Totale Dimessi/Guariti: 1.445.690 Vaccinati: 8.361 Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 16.202 idi, e 575 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 16.202 (ieri 11.212)testati: 63.748 Tamponi (diagnostici e di controllo): 169.045 (ieri 128.740) Attualmente positivi: 564.395 (ieri 568.728) Ricoverati: 23.566, -96 (ieri 23.662) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.528, -21, 175(ieri 2.549, 256) Totalepositivi: 2.083.689 Deceduti: 73.604 Totale Dimessi/Guariti: 1.445.690 Vaccinati: 8.361

