Coronavirus | Iss-Istat | +84mila morti febbraio-novembre su media 2015-19

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Nel periodo dell'epidemia di Covid-19 fra febbraio e novembre 2020 "si stimano complessivamente circa 84mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019. I decessi di persone positive a Covid-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 57.647, il 69% dell'eccesso totale". A segnalarlo è il rapporto Istat-Istituto superiore di sanità (Iss) che ha analizzato l'impatto di Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione della Penisola. Gli autori del report precisano che "il rapporto tra i decessi segnalati alla Sorveglianza integrata e l'eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembre 2020 non può dare conto del contributo effettivo di Covid-19; questa misura risente di ...

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Nel periodo dell'epidemia di Covid-19 fra febbraio e novembre 2020 "si stimano complessivamente circa 84mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019. I dece ...

Sui numeri delle terapie intensive ha fotografato la situazione il manager della sanità veneta Luciano Flor: «Oggi abbiamo 48 posti liberi di terapia intensiva - sottolinea il direttore della sanità r ...

