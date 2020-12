Coronavirus in Toscana: 23 morti, oggi 30 dicembre. E 460 nuovi contagi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 23 i morti per Coronavirus di oggi, 30 dicembre, in Toscana. Si tratta di 15 donne e 8 uomini con età media di 83 anni. Ed è sempre consistente il numero dei positivi: 460 con età media di 48 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). Complesivamente, i positivi da inizio pandemia sono diventati 119.696 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 23 iperdi, 30, in. Si tratta di 15 donne e 8 uomini con età media di 83 anni. Ed è sempre consistente il numero dei positivi: 460 con età media di 48 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). Complesivamente, i positivi da inizio pandemia sono diventati 119.696

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 23 morti, oggi 30 dicembre. E 460 nuovi contagi - consumatorirt : RT @regionetoscana: #covid19 Giornata storica, quella di ieri, per la lotta al #Coronavirus. In Toscana sono arrivate le prime dosi di #vac… - consumatorirt : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Con i progetti 'Scuole sicure' e 'Territori sicuri' screening gratuiti per studenti, territori e… - globalhealthbot : RT @cascinanotizie: Coronavirus, 59 i nuovi casi a Pisa e provincia - cascinanotizie : Coronavirus, 59 i nuovi casi a Pisa e provincia -