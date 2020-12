Coronavirus in Italia, ultime notizie. Cts: via libera a riapertura scuole superiori il 7 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia, ultime notizie – Ultimo giorno in area arancione per l’Italia, che da domani, giovedì 31 dicembre, e fino al 3 gennaio 2021 tornerà in zona rossa per contrastare l’epidemia di Coronavirus. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore 06.30 – Cts: via libera alla riapertura delle scuole superiori il 7 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ledi oggi– Ultimo giorno in area arancione per l’, che da domani, giovedì 31 dicembre, e fino al 32021 tornerà in zona rossa per contrastare l’epidemia di. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.IN: LA DIRETTA Ore 06.30 – Cts: viaalladelleil 7 ...

sole24ore : Coronavirus e crisi dei consumi: in Italia sparite oltre 300mila imprese e 200mila autonomi - ilriformista : L'infermiera 29enne dello #Spallanzani di #Roma costretta a bloccare i suoi social per gli insulti #vaccination… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia altri 659 morti e 11.212 nuovi casi #coronavirus - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia: morti, contagiati, guariti del 30 Dicembre. - pimpi59 : RT @Antonio_Caramia: ?Monitoraggio vaccinazione in Italia Da oggi è possibile monitorare la somministrazione del vaccino anche in Italia d… -