Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 dicembre: sale il tasso di positività (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I dati di oggi del Coronavirus Aumentano i tamponi e di conseguenza il numero di contagi da Coronavirus. Il tasso di positività sale al 9,6% (+0,9% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 16.202 positivi al Coronavirus su 169.045 test effettuati. Rispettivamente, +4.990 infetti e +40.305 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 29 dicembre. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -21. Diminuiscono anche i ricoveri, -96 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 19.960 (+2.916 rispetto ai dati del 29 dicembre). In 24h sono morte 575 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I dati di oggi delAumentano i tamponi e di conseguenza il numero di contagi da. Ildial 9,6% (+0,9% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 16.202 positivi alsu 169.045 test effettuati. Rispettivamente, +4.990 infetti e +40.305 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 29. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -21. Diminuiscono anche i ricoveri, -96 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 19.960 (+2.916 rispetto ai dati del 29). In 24h sono morte 575 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, il...

Pres_Casellati : Il #terremoto in Croazia colpisce un Paese già duramente provato dal sisma di marzo e dal Coronavirus. Un pensiero… - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Il dottor Nazario Di Cicco ha denunciato la malasanità ne… - ilriformista : L'infermiera 29enne dello #Spallanzani di #Roma costretta a bloccare i suoi social per gli insulti #vaccination… - BlobRai3 : V-DAY 2020: 'EFFETTI COLLATERALI'. “Ora vediamo quando muori” si legge in uno dei commenti rivolti a Claudia Aliver… - Michele_Arnese : RT @Antonio_Caramia: ?Monitoraggio vaccinazione in Italia Da oggi è possibile monitorare la somministrazione del vaccino anche in Italia d… -