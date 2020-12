Coronavirus in Italia, bollettino 30 dicembre: 16.202 casi su 169.045 tamponi, 575 morti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 16.202 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri erano stati 11.212), a fronte di 169.045 tamponi giornalieri effettuati (ieri 128.740). La percentuale di positivi sale al 9,58% (ieri era all’8,7%). Sono 575 i morti in un giorno e 2.528 i pazienti in terapia intensiva, 24 in meno rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute del 30 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 2.986, poi la Lombardia con 1.673, la Puglia con 1.470 e l’Emilia Romagna con 1.427 (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 16.202 i nuovidiregistrati in(ieri erano stati 11.212), a fronte di 169.045giornalieri effettuati (ieri 128.740). La percentuale di positivi sale al 9,58% (ieri era all’8,7%). Sono 575 iin un giorno e 2.528 i pazienti in terapia intensiva, 24 in meno rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dai dati deldel ministero della Salute del 30(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I nuovisono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 2.986, poi la Lombardia con 1.673, la Puglia con 1.470 e l’Emilia Romagna con 1.427 (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

