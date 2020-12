Coronavirus, il bollettino di oggi 30 dicembre: 16.202 nuovi casi su 169.045 tamponi. I morti sono 575 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ieri i nuovi casi sono stati 11.212, le vittime 659 vittime. Il tasso di positività è del 9,58%. I ricoverati in terapia intensiva sono 21 in meno di ieri, per un totale di 2.528 (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ieri istati 11.212, le vittime 659 vittime. Il tasso di positività è del 9,58%. I ricoverati in terapia intensiva21 in meno di ieri, per un totale di 2.528 (Articolo in aggiornamento)

