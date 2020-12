Coronavirus, il bollettino di oggi: 16.202 casi e 575 morti. Il tasso di positività sale al 9,6%. Ancora in Veneto il maggior numero di nuovi contagi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tornano a crescere in modo più marcato i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 contagi contro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche l’incremento dei tamponi, oggi a quota 169.045, che determina un rapporto tamponi/positivi in leggera crescita rispetto a ieri attestandosi al 9,6% (ieri era all’8,5). Calano i decessi: 575 rispetto ai 659 registrati ieri per un totale di vittime dall’inizio dell’epidemia. In flessione gli attualmente positivi che secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute sono 564.395 (-4.333), 538.301 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tornano a crescere in modo più marcato idiin Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202contro gli 11.212 registrati ieri. Da segnalare anche l’incremento dei tamponi,a quota 169.045, che determina un rapporto tamponi/positivi in leggera crescita rispetto a ieri attestandosi al 9,6% (ieri era all’8,5). Calano i decessi: 575 rispetto ai 659 registrati ieri per un totale di vittime dall’inizio dell’epidemia. In flessione gli attualmente positivi che secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute sono 564.395 (-4.333), 538.301 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. L'articolo LA NOTIZIA.

