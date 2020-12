Coronavirus, il bollettino di mercoledì 30 dicembre. 16.202 nuovi contagiati con 575 morti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 16.202 con il numero di tamponi di 169.045. In lieve calo i morti: 575 rispetto ai 659 i morti. Tasso di positività: 9,6% (+0,9%). Il quadro in sintesi 16.202 contagiati • 575 morti • 19960 guariti -21 terapie intensive -96 ricoveri 169.045 tamponi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ipositivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 16.202 con il numero di tamponi di 169.045. In lieve calo i: 575 rispetto ai 659 i. Tasso di positività: 9,6% (+0,9%). Il quadro in sintesi 16.202• 575• 19960 guariti -21 terapie intensive -96 ricoveri 169.045 tamponi L'articolo .

