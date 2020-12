Coronavirus, i 'ritardi' dell'Istituto Superiore di Sanità e il tristissimo record dell'Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano a viaggiare a due velocità e con ritardi 'sparsi' i dati forniti dall' sull'epidemia. Il numero dei decessi sulla pagina internet del sito è fermo ai calcoli del 16 dicembre scorso: 63.573 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano a viaggiare a due velocità e con'sparsi' i dati forniti dall' sull'epidemia. Il numero dei decessi sulla pagina internet del sito è fermo ai calcoli del 16 dicembre scorso: 63.573 ...

È atterrato all'aeroporto di Ciampino un aereo che trasportava migliaia di dosi del vaccino anti-Covid. Presente un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, che scorteranno le ...

Coronavirus: il Consiglio federale rinuncia a inasprire i provvedimenti

Il Consiglio federale. Berna, 30.12.2020 - Dopo avere valutato in modo approfondito la situazione epidemiologica attuale – che resta preoccupante in ragione dell’elevato numer ...

