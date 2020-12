Coronavirus, i dati – 16.202 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con 169.045 tamponi. Cresce il tasso di positività: è al 9,6%. Altri 575 morti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Torna a Crescere il numero di contagi da Coronavirus in Italia e anche il tasso di positività, dopo i netti cali registrati negli ultimi due giorni. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 16.202 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 169.045 tamponi effettuati. Così il rapporto tra contagi e test torna a salire dello 0,9% e si attesta al 9,6%. Le vittime sono invece 575. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Torna are il numero didain Italia e anche ildi, dopo i netti cali registrati negli ultimi due giorni. Secondo iforniti dal ministero della Salute, sono 16.202 icasi registrati24 ore a fronte di 169.045effettuati. Così il rapporto trae test torna a salire dello 0,9% e si attesta al 9,6%. Le vittime sono invece 575. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - Corriere : I russi non si fidano del vaccino e dei numeri: «Le vittime almeno il triplo di quelle ufficiali» - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - antonie85321896 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati – 16.202 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con 169.045 tamponi. Cresce il tasso di positività: è a… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirusitalia #coronavirus Dati 30/12 #Lombardia Diagnosi 1673 (Ieri 843) Decessi 80 Guariti 3015 Ti -17 Ricoveri -17… -