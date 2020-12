Coronavirus, fermate 326 persone ed elevate 9 multe. Da domani si torna in 'zona rossa' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel secondo giorno di zona arancione (ieri 29 dicembre) le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli e sono cresciute anche le sanzioni. Secondo i dati del monitoraggio dei servizi di controllo ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel secondo giorno diarancione (ieri 29 dicembre) le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli e sono cresciute anche le sanzioni. Secondo i dati del monitoraggio dei servizi di controllo ...

fintechIT : RT @workinVoice: Il #Covid ridisegna l'economia: #fintech, piattaforme di #openbanking, hub e associazioni, non solo non si sono mai fermat… - workinVoice : Il #Covid ridisegna l'economia: #fintech, piattaforme di #openbanking, hub e associazioni, non solo non si sono mai… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Fermate Conte, sta infettando tutta l'Italia, Porti spalancati a tutti clandestini criminali africani malati di Corona… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: Fermate Conte, sta infettando tutta l'Italia, Porti spalancati a tutti clandestini criminali africani malati di Corona… - Vivodisogniebas : Coronavirus in Emilia-Romagna, ripresa della scuola: steward alle fermate e telecamere sui mezzi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fermate Coronavirus, fermate 326 persone ed elevate 9 multe. Da domani si torna in "zona rossa" PerugiaToday Coronavirus: 14 decessi nelle Marche

1' di lettura 30/12/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 14 decessi con Coronavirus. Tutte le vittime di oggi presentavano ...

Coronavirus / Nelle Marche 2.281 contagi sul lavoro di cui 640 nell’ultimo mese, i dati della Cgil

SAN BENEDETTO - 2.281 contagi sul lavoro nelle Marche tra la fine di gennaio e il 30 novembre, di cui ben 640 contagi in più rispetto alla rilevazione ...

1' di lettura 30/12/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 14 decessi con Coronavirus. Tutte le vittime di oggi presentavano ...SAN BENEDETTO - 2.281 contagi sul lavoro nelle Marche tra la fine di gennaio e il 30 novembre, di cui ben 640 contagi in più rispetto alla rilevazione ...